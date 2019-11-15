فرنسا تتأهل لأمم أوروبا متصدرة بثنائية مولدوفا

صحيفة الخليج الالكترونية

احتفل المنتخب الفرنسي بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بالفوز على مولدوفا 2 / 1 ، في المباراة التي جمعت بينهما في منافسات المرحلة التاسعة من المجموعة الثامنة بالتصفيات، والتي شهدت تعادلًا سلبيًا بين تركيا وأيسلندا، وهو الذي منح الأولى بطاقة التأهل للنهائيات.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى البطولة باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة، ويأتي خلفه منتخب تركيا، الذي ضمن تأهله، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل المنتخب الأيسلندي المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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وتقدم المنتخب المولدوفي الدقيقة الثامنة عن طريق فاديم راتا، قبل أن يسجل المدافع رافائيل فاران هدف التعادل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة .35

وفي الدقيقة 77 سجل أوليفير جيرو الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مواجهة تركيا وأيسلندا.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تسجيل أي أهداف خلال 90 دقيقة من المباراة، لتنتهي بنتيجة التعادل السلبي.