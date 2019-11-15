وظائف شاغرة بجامعة أم القرى

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.
وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تمتد من يوم الأربعاء الموافق 1441/03/16هـ، وحتى يوم الاثنين 1441/03/28هـ، وللاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa .
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