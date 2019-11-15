اخبار الخليج

وظائف شاغرة بجامعة أم القرى

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف التعليمية والصحية المشغولة بغير السعوديين في عدد من التخصصات، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تمتد من يوم الأربعاء الموافق 1441/03/16هـ، وحتى يوم الاثنين 1441/03/28هـ، وللاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://recruit.uqu.edu.sa .

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا