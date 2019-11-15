نمو احتياطي الأدرن من العملات الأجنبية في 10 أشهر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نمو احتياطي العملات الأجنبية في الأردن أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، الخميس، نمو احتياطي العملات الأجنبية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، 5 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2018. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أكتوبر الماضي نحو 12.105 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 11.523 مليار دولار في نهاية 2018. وتأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن منذ بداية 2016 بتباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي. أخبار ذات صلة وتمثل هذه العناصر الثلاثة أبرز العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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