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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسعار.. المواصفات الكاملة لهواتف OPPO Reno 2

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلنت OPPO اليوم إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2 في السوق المصري، وتضم السلسلة هاتفي Reno2 وReno2F اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno الشهيرة، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المتطورة التي سترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين إلى آفاق جديدة.



وتأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء الحركة بفضل خاصية تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video، وصورًا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل ظروف الإضاءة شبه المنعدمة بفضل خاصية Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة. وتأتي هذه المزايا مجتمعة لتتيح للمستخدمين خوض تجربة تصوير فوتوغرافي تتفوق على الحدود التقليدية عبر التقاط مشاهد جديدة من خلف عدسات هواتفهم الذكية.

وقالت جو تشو رئيس التسويق OPPO مصر: "تمثل سلسلة Reno2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التي أطلقناها في السوق المصري تماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء علامة فاخرة بكل معنى الكلمة، ونظرًا لتركيزها على التصوير الفوتوغرافي، تجسد سلسلة Reno2 أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصًا لتلبية تطلعات المستخدمين من جيل الشباب، إذ تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور لاستكشاف العالم من حولهم بزوايا وجوانب جديدة كليًا".

تقنيات تصوير فريدة

تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف الذكية. ولهذا، تم تزويد سلسلة Reno2 بأربع كاميرات تمنح المستخدمين منظومة تصوير ذات بعد بؤري كامل وتقريب هجين حتى خمس مرات وعدسة بزاوية تصوير فائقة العرض وغيرها الكثير من المزايا.

وتعمل ثلاث عدسات ذات أطوال بؤرية مختلفة بانسجام تام لمنح المستخدمين خاصية الزووم الهجين حتى خمس مرات بدءًا من عدسة الزاوية فائقة العرض حتى عدسة التقريب، والتي تدمج كذلك تقنيات الصورة لضمان منح المستخدمين تقريبًا أكثر سلاسة. وتوفر العدسة فائقة العرض القدرة على التقاط صور فوتوغرافية بزاوية 116 درجة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصوير المناظر الطبيعية الواسعة.

مقاطع فيديو عالية الجودة أثناء التنقل

في ضوء الإقبال المتزايد على تصوير الفيديو بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، تولي OPPO اهتمامًا أكبر بتحسين جودة الفيديو في هواتفها، حيث بات بإمكان المستخدمين تصوير مقاطع فيديو تتميز بثبات الصورة حتى أثناء الجري والتزحلق على الجليد وركوب الدراجات وغير ذلك من الأنشطة، وذلك عبر إضافة جهاز قياس القصور الذاتي (IMU) بمعدل نمذجة مرتفع ومزود بمستشعر للأجسام ومجهز بتقنيتي تثبيت الصورة الإلكترونية Electronic Image Stabilization وتثبيت الصورة البصري (OIS)، وتمنح هذه التقنية المستخدمين فرصة تصوير مقاطع فيديو فائقة الوضوح والجودة، تضاهي جودة الكاميرا المصممة خصيصًا لهذا الغرض.

الرؤية في الظلام

بفضل عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والمزودة بمثبت بصري (OIS) وفتحة غالق بمساحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 بوصة إلى جانب تقنية Quad Bayer، يمكن لأجهزة Reno2 التقاط أجمل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتتيح كاميرا هواتف سلسلة Reno2 للمستخدمين التقاط مجموعة رائعة من المشاهد الليلية المختلفة بفضل اشتمالها على وحدة متطورة المعالجة المركزية العصبية (NPU) وخوارزميات OPPO الدقيقة.

وحتى في حال كانت مستويات الإضاءة أقل من 1 لوكس، فإن كاميرا هواتف سلسلة Reno2 سترتقي بجودة الصور التي يلتقطها المستخدمون إلى ما يفوق إمكانيات العين المجردة من خلال القدرة المحسنة على تقليص التشويش المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين تعجز العين البشرية عن الرؤية جيدًا في الظلام، يمكن لمستخدمي هواتف السلسلة الجديدة التقاط مشاهد مذهلة في الظلام على غرار تصوير الفراشات وحفلات العشاء على ضوء الشموع.

تصميم عملي وأنيق

تتميز سلسلة هواتف Reno2 بتصميم فريد بقطعة واحدة ذات انحناءات متناسقة. وعبر استخدام تقنية التجريد ثلاثية الطبقات، نجحت OPPO في تصميم هواتف جذابة ذات مظهر براق ومتعدد الألوان يبرز ظلال ألوان مختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة. ويأتي هذا التصميم الجذاب والحافل بالألوان المتداخلة على النقيض من التصميم الأكثر تحفظًا وثباتًا لسلسلة هواتف Reno السابقة. وتتميز هواتف سلسلة Reno2 بكاميرات خلفية تظل مخفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف، والمصنوع من الجيل الخامس المتطور لزجاج Corning® Gorilla® Glass.

ويعد تصميم هواتف سلسلة OPPO Reno2 حافلًا بالألوان الساحرة على غرار لون Twilight Mist، والذي يمثل امتدادًا لجمال الطبيعة الفتّان.

واستطاعت OPPO عبر استخدام تقنيات تصنيع متطورة، ودمج الألوان العميقة بتفاصيل تشبه إضاءة النيون الخيالية لتوفير لون رشيق متغير حسب نوع الإضاءة ودرجتها. أما الهواتف ذات اللون الأسود البراق (Luminous Black)، والذي وظّفت OPPO لتصميم المساحة البراقة فيه مزيجًا من مادة النانو متفاوتة المعالجة، ساهمت بدورها بتكوين الهاتف لتأثيرات براقة مختلفة عند تعريضه للضوء من زاويا محددة. وقد أسهمت عملية Ribbon Transfer 2.0 المقتصر استخدامها على هواتف سلسلة OPPO Reno2 في حصولها على تدرج لوني فريد والذي تداخل بدوره وامتزج مع الألوان البراقة المستخدمة في الهاتف.

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شاشة بانورامية

تم تزويد سلسلة هواتف Reno2 بشاشة AMOLED بقياس 6.5 بوصة ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل. وتشغل الشاشة، المصنوعة من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، 93.1٪ من مساحة واجهة الهاتف. أما شاشة Reno2F التي يقل معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف بجزء بسيط عن 93.1٪، فمصنوعة من الجيل الخامس المتين من زجاج كورنينج جوريلا Corning Optical Im® Gorilla®.

ويأتي هاتف Reno2 بشاشة Sunlight AMOLED المُحسّنة التي توفر سطوعًا كافيًا حتى في ظروف الإضافة الخارجية الأكثر سطوعًا فضلًا عن إطالة عمر الشاشة بنسبة 50٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 6٪.

الكاميرا المرتفعة في Reno2

يضم هاتف Reno2 كاميرا مخفية تخرج من أعلى الهاتف كزعنفة القرش، وتمتاز بالقدرة على التقاط صور فائقة الوضوح بالاستفادة من الإضاءة الخلفية؛ ووضع AI Beauty Mode الجديد كليًا، في حين تتميز هواتف Reno2F بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تتمتع بخاصية Atmosphere Light.

ترقية جديدة لتجربة المستخدم

تضم هواتف سلسلة Reno2 واجهة ColorOS 6.1 القائمة على أحدث إصدار من نظام "أندرويد باي 9.0" (Android Pie 9.0)، لتمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة ومتعة.

تجربة ألعاب أكثر تشويقًا وسلاسة

تقدم سلسلة Reno2 تجربة ألعاب متكاملة بفضل المزايا والتقنيات المتطورة مثل Touch Boost 2.0 وFrame Boost 2.0 وGame Space.

وتقنية Touch Boost 2.0 تجعل من لعب أقوى الألعاب وأكثرها ضخامة أمرًا بالغ السلاسة، ولن يعانوا من أي تعليق أو خلل، بينما تقوم Frame Boost 2.0 بتحليل حالة أداء الهاتف المتحرك بحيث يتم ضبط معدل تدفق الإطارات والثبات لتعزيز تجربة اللعب. وتعمل تقنية Frame Boost 2.0 على الحد من استهلاك الهاتف للطاقة وارتفاع درجة حرارته عبر تخصيص الجزء الأكبر من قدرات الهاتف لتجربة اللعب. وبصورة عامة، حصلت سلسلة Reno2 على شهادة أداء الألعاب من فئة الخمس نجوم في اختبارات TUV Rheinland، والتي تشمل الأداء الكلي للهاتف أثناء اللعب بما في ذلك الشاشة وعمر البطارية والأداء وقوة الإشارة.

تركز OPPO أيضًا على الارتقاء بجودة عرض الفيديو في هواتف سلسلة Reno2، بما يضمن تقديم تجربة مشاهدة غامرة وسلسة عبر شاشة عالية الجودة ونظام Dolby Atmos الصوتي وHi-Res Audio.

بطارية تدوم طويلًا بفضل تقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 3.0. تتمتع سلسلة Reno2 بتقنية الشحن السريع والآمن VOOC 3.0، والتي تستخدم خوارزمية VFC جديدة تسهم في تقليل وقت شحن آخر 10% من البطارية عبر مضاعفة سرعة الشحن ذات الجهد المنخفض. وعلاوة على خاصية الشحن السريعة، تم تزويد الهواتف الجديدة ببطارية Reno2 لمنح المستخدمين بطارية تدوم لوقت أطول.

الأسعار والتوفر في الأسواق

ستكون هواتف OPPO Reno2 باللون الأسود البراق وأزرق لون المحيط والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت متاحة بدءًا من 14 نوفمبر للحجز المسبق ومن 18 نوفمبر للبيع في السوق المصري بأسعار تبدأ من 9،590.

وتتوفر هواتف OPPO Reno2F باللونين الأخضر والأبيض السماوي والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت بدءًا من من 14 نوفمبر للحجز المسبق ومن 18 نوفمبر للبيع في السوق المصري بأسعار تبدأ من 5،990.

خدمة ما بعد البيع OPPO Care

ستكون هواتف Reno2 الذكية أول سلسلة تحظى بدعم خدمة ما بعد البيع OPPO Care، مما يتيح للمستخدمين استبدال شاشات هواتفهم مجانًا لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الأولى من الشراء.