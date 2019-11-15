موريتانيا: اتفاق الرياض يضع حدا لحالة التوتر بجنوب اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء فى اليمن، وقالت إن الاتفاق يأتى ثمرة جهود قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم الجمعة - "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق"

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حدا لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".

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