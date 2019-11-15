شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى غزيرة بالمملكة العربية السعودية، على محافظة تيماء شملت المحافظة ومراكزها العسافيه وابيط وجريش ومديسيس والكتيب وضواحيها، فى حين هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء شملت مركز الديسة وضواحيه.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت الهوج و المعظم وضواحيهما, سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

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