شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى للأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، على أهمية دعم عمل اللجنة الدستورية وضمان نجاحها للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، يحفظ وحدة البلاد وتماسكها ويعيد أمنها واستقرارها.

وشدد الصفدى فى مداخلة أثناء اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا الذى استضافه وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية لكل السوريين والمناطق السورية التى تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السورى.

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وأكد أيمن الصفدي ضرورة استمرار الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين الذين يجب أن لا يتحملوا عبء تلبية احتياجات اللاجئين لوحدهم.

وشدد الوزير الأردني على أن التوصل لحل سياسي للأزمة ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها لهزيمة الإرهاب.