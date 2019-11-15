عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف موتورولا الشهير Razr يعود بشاشة قابلة للطي

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشفت شركة موتورولا خلال حدث صحافي في لوس أنجلوس عما تسميه ببساطة هاتف Motorola Razr الجديد، وهو مشابه لهاتف Motorola Razr V3 الرائد الصادر في أوائل القرن العشرين، لكن النسخة الجديدة مزودة بشاشة قابلة للطي بحجم 6.2 إنش عند فتحها، ونظام التشغيل "أندرويد"، وتحديداً "أندرويد 9.0".



وأوضحت موتورولا أن "فريقاً متعدد الوظائف تعاون مع شركة لينوفو لتطوير أكثر من 20 نموذجاً مختلفاً" للإصدار الحديث من هذا الهاتف الأيقونة، قبل الاستقرار على التصميم الذ تم الكشف عنه لهاتف Motorola Razr الجديد.

ويعمل هاتف Razr الجديد بواسطة معالج Snapdragon 710 من "كوالكوم" من الفئة المتوسطة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولا يمتلك الهاتف سوى كاميرتين: واحدة خارجية وأخرى داخلية مدمجة داخل النتوء. وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 16 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/1.7، وداعمة لميزة مثبت الصورة الإلكتروني EIS والتركيز التلقائي مزدوج البيكسل Dual Pixel AF والتركيز التلقائي بالليزرLaser AF، إلى جانب فلاش LED مزدوج.

وتأتي الكاميرا الداخلية المخصصة لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 . ولا تأتي هذه الكاميرا مع فلاش، لكن يمكن استخدام الشاشة لإضاءة الوجه في الظلام.

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وتُعد الشاشة من نوع OLED Flex القابلة للطي للداخل أكبر ميزة في هذا الجهاز، بحيث إنها تدعم نسبة العرض 21:9، وتسمى Cinemavision، وتتمتع بدقة 2142×876 بيكسلاً، وهي مغلفة بمادة واقية مصممة لتقاوم الخدوش.

كما أن هناك شاشة Quick View أخرى على السطح الخارجي للجهاز من نوع OLED بقياس 2.7 إنشاً ودقة 600×800 بيكسلاً، مع نسبة عرض 4:3.

وتتيح الشاشة الثانوية لصاحب الجهاز استخدام الهاتف دون فتحه للتحقق من جميع الميزات المهمة تقريباً، مثل الرسائل الفائتة والمكالمات الواردة والإشعارات، إلى جانب تشغيل وإيقاف تشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحكم في تشغيل الموسيقى والتحدث إلى مساعد غوغل الذكي Google Assistant.

وزودت موتورولا هاتفها الجديد ببطارية بسعة 2510 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower من موتورولا بقدرة 15 واط عبر منفذ USB 3.0 Type-C.

كما يأتي الهاتف مع جميع خدمات غوغل وأربع ميكروفونات ومكبر صوت واحد وقارئ بصمات الأصابع وشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM.

وعرضت موتورولا الهاتف بلون واحد هو الأسود Noir Black.ويكلف الجهاز 1500 دولاراً أميركياً، على أن يصل إلى المتاجر في أوائل عام 2020.

يذكر أن هاتف موتورولا الجديد Motorola Razr هو أرخص هاتف قابل للطي في السوق، لكنه – في الوقت نفسه – أكثر تكلفة بشكل كبير من أي جهاز رائد من "آبل" أو "سامسونغ" و"غوغل".