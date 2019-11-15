الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للجهاد الإسلامي بغزة

غزة/هاني الشاعر-أسامة الغساني/الخليج 365-



قصفت مقاتلات إسرائيلية، فجر الجمعة، مواقع تتبع لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إنه قصف، فجر الجمعة، مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



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وفي غزة، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت عدة مواقع تتبع للجناح المسلح لحركة الجهاد، في منطقتي خانيونس ورفح، جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



ويأتي القصف بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش، التصدي لقذيفتين أطلقتا من القطاع، باتجاه مناطق إسرائيلية تقع بمحاذاته.



وأعلن صباح الخميس، التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من بدء إسرائيل عملية عسكرية، أوقعت 34 شهيدا، و110 جريحا.

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