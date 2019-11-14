600 ألف دولار خسائر قطاع الزراعة بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، الخميس، إن "الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لمدة يومين، تقدر بـ 600 ألف دولار أمريكي".

واعتبرت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه أن "تركيز القصف الإسرائيلي على المنشآت الزراعية هدفه ضرب ممتلكات المزارعين وتكبيدهم الخسائر، على اعتبار أنهم خط الدفاع الأول عن شعبهم في توفير السلة الغذائية".

وأوضحت أن الأضرار شملت تضرر القطاع النباتي، والحيواني، والثروة السمكية؛ جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي.

ولفتت إلى أن "هناك أضرار ما بين تدمير كلي وجزئي لمزارع الدواجن والحبش (الديوك الرومي)".

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وذكرت أن الأضرار طالت خزانات المياه، وتدمير خلايا النحل نتيجة استهدافها بشكل مباشر، ومساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، والأشجار المثمرة، وقوارب الصيد.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، على مدار يومين، تسببت بتدمير 30 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، و500 بشكل جزئي.

وأوضحت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن قيمة الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمساكن والمنشآت بلغت حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.