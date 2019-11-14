قرار أممي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات مالية إلى لبنان

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الخميس، قرارا قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل بدفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن التعويضات تقدر بـ856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 تموز/يوليو 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"محطة الجية" لتوليد الكهرباء في لبنان.

وصوت لصالح القرار 158 دولة فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

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ونص القرار الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئيا".

والقرار الصادر اليوم هو الرابع عشر الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006 ويطالب إسرائيل بدفع تلك التعويضات والمقدرة بحوالي 856.4 مليون دولار أمريكي.

وطلب القرار من الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في سسبتمبر/أيلول المقبل تقريرا عن تنفيذ هذا القرار غير الملزم.

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