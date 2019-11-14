"النقد العربي" يبدأ تقديم تمويل للسودان بـ 305 ملايين دولار

الخرطوم / نازك شمام /الخليج 365

يبدأ صندوق النقد العربي، الخميس، خطة لدعم الاقتصاد السوداني عبر تمويلات وقروض بقيمة 305 ملايين دولار، منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، ببعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية اطلعت عليه الخليج 365.

وقال رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر البدوي، إن برنامج التمويل للسودان سيبدأ بإطلاق قرض تعويضي (للموازنة)، بما يعادل 110 ملايين دولار خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتبعه قرض آخر في الربع الأول 2020 بقيمة 45 مليون دولار.

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وأوضح أبوبكر البدوي، أن خطة الصندوق تتضمن كذلك، دعم السودان بقيمة 80 مليون دولار حتى عام 2020، "وقروض لأغراض التجارة بقيمة 70 مليون دولار".

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.