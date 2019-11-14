مظاهرات في بيروت احتجاجا على تصريحات عون

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

تجمع مئات المتظاهرين اللبنانيين على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي شرقي العاصمة بيروت، الخميس، احتجاجا على تصريحات للرئيس ميشال عون، اعتبروا أنها تتجاهل مطالبهم التي يرفعونها منذ شهر لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

واقترح عون في مقابلة بُثت الثلاثاء الماضي على كل شاشات التلفزة اللبنانية، تشكيل حكومة "تكنو ـ سياسية"، فيما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة، بعيدا عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.

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وانتقد عون بنبرة اعتبرها المتظاهرون "استفزازية"، عدم وجود قياديين يمثلون المتظاهرين ليتحاوروا مع السلطة، في وقت يفخر المحتجون بأن تحركهم عفوي وجامع، ويرفضون أي حوار مع السلطة الحالية.

من جهة أخرى، عمد الجيش اليوم إلى فتح معظم الطرقات التي أقفلها محتجون الأربعاء، حيث أشعلوا الإطارات المطاطية، وأغلقوها بالعوائق والحجارة.

والأربعاء، تظاهر الآلاف على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري وسط إجراءات أمنية.ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيثُ يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.