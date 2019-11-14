الكويت تسحق #تايون بنتيجة تاريخية

الخليج - د ب أ

سحق المنتخب الكويتي نظيره التايواني 9-0، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وتقدم المنتخب الكويتي عبر مهاجمه يوسف ناصر في الدقيقة 21 و، ثم سجل فهد الإبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يضيف مبارك فنيني الهدف الثالث في الدقيقة 49.

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وفي الدقيقة 55 سجل بدر المطوع الهدف الرابع، ثم عاد يوسف ناصر ليسجل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يسجل فيصل الحربي الهدف السادس في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 سجل نواف الخالدي الهدف السابع، فيما سجل لي شان مدافع تايوان الهدف الثامن في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 77، قبل أن يختتم فيصل عجب مهرجان الأهداف بالهدف التاسع في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الأسترالي المتصدر،فيما بقي المنتخب التايواني دون رصيد من النقاط في المركز الخامس والأخي