جوميز يتفاعل مع هدف السعودية القاتل

صحيفة الخليج الالكترونية تفاعل الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال، مع فوز المنتخب السعودي على مضيفه الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين بالجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وواصل جوميز دعمه المتواصل للأخضر في كل مباراة يخوضها بالتصفيات الآسيوية، وارتدى قميص المنتخب السعودي خلال مشاهدته لمواجهة أوزبكستان اليوم الخميس. وعبر جوميز عن سعادته الكبيرة بالفوز السعودي القاتل على أوزبكستان بثلاثية حملت توقيع زميليه بالهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري. وغرد معلقا على هدف سالم الدوسري القاتل قائلا: “الله يا سالم”. انشر الخبر :

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