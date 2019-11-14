الدوسري: إسقاط أوزبكستان أقل شيء يمكن تقديمه للوطن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي الأول، أن الفوز على أوزبكستان (3 ـ 2) بملعب باختاكور المركزي بطشقند في التصفيات الآسيوية المشتركة اليوم الخميس، أقل شيء يمكن تقديمه للوطن، مشيرا إلى أن القادم أفضل.

وقاد الدوسري بفضل مهاراته وقدراته الكبيرة المنتخب السعودي للفوز على أوزبكستان بتسجيل هدف ثالث قاتل بلمسة ولا أروع بالمقص الأيسر بالدقيقة الأخيرة، ليرتفع رصيد الأخضر إلى 8 نقاط على قمة المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الوصيف الأوزبكي.

وغرد سالم الدوسري عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) عقب المباراة: “اللهم لك الحمد.. وهذا أقل شيء نقدمه لوطننا الغالي، والقادم أفضل إن شاء الله.. صدارة خضراء”.