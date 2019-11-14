البدري يبرر بداية الفراعنة الهزيلة

صحيفة الخليج الالكترونية

فسر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، البداية الهزيلة التي قدمها الفراعنة في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالتعادل مع كينيا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وقال البدري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “للأسف تأثرنا بدنياً بتوقف بطولة الدوري المصري لفترة طويلة، وتوقعت هذا التراجع البدني وحاولنا التغلب عليه في معسكر الإعدادي بالإسكندرية”.

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وأضاف: “خسرنا نقطتين ولم نودع التصفيات ومازال المشوار طويلاً نحن في الجولة الأولى وأمامنا فرصة للتعويض والقادم سيكون أفضل”.

وأشار إلى أنه سيجري تغييرات في تشكيلة منتخب مصر في اللقاء المقبل أمام جزر القمر يوم الإثنين القادم في الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

يذكر أن منتخب جزر القمر تصدر المجموعة السابعة بفوزه على توجو بهدف نظيف.