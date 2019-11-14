الكويت تمطر شباك تايوان ب 9 أهداف

صحيفة الخليج الالكترونية

سحق المنتخب الكويتي نظيره التايواني بنتيجة 9-0، اليوم الخميس، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

تقدم المنتخب الكويتي عبر مهاجمه يوسف ناصر في الدقيقة 21 و، ثم سجل فهد الأنصاري الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يضيف مبارك فنيني الهدف الثالث في الدقيقة 49.

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وفي الدقيقة 55 سجل بدر المطوع الهدف الرابع، ثم عاد يوسف ناصر ليسجل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يسجل فيصل الحربي الهدف السادس في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 73 سجل نواف الخالدي الهدف السابع، فيما سجل لي شان مدافع تايوان الهدف الثامن في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 77، قبل أن يختتم فيصل عجب مهرجان الأهداف بالهدف التاسع في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الأسترالي المتصدر، فيما بقي المنتخب التايواني بدون رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.