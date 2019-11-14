جزر القمر تتصدر مجموعة مصر بعد إسقاط توجو

صحيفة الخليج الالكترونية

قق منتخب جزر القمر فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب توجو بنتيجة (1-0)، اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وسجل هدف فوز جزر القمر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 51 من عمر المباراة لينجح الضيوف في حصد 3 نقاط في بداية مشوار تصفيات الكان.

وتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة بعد تعادل منتخب مصر على أرضه مع كينيا بهدف لكل منهما.

ويلتقي منتخب مصر يوم الإثنين المقبل مضيفه جزر القمر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.