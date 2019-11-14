- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قق منتخب جزر القمر فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب توجو بنتيجة (1-0)، اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
وسجل هدف فوز جزر القمر اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 51 من عمر المباراة لينجح الضيوف في حصد 3 نقاط في بداية مشوار تصفيات الكان.
وتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة بعد تعادل منتخب مصر على أرضه مع كينيا بهدف لكل منهما.
ويلتقي منتخب مصر يوم الإثنين المقبل مضيفه جزر القمر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر جزر القمر تتصدر مجموعة مصر بعد إسقاط توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.