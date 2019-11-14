الأردن تخسر من #أستراليا

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الخليج - د ب أ
وواصل منتخب أستراليا تصدره لترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد منتخب الأردن عند سبع نقاط في المركز الثالث.
ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه آدم تاجارت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، فيما أخفق المنتخب الأردني في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارته الأولى على ملعبه في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الأسترالي.
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