مصر تتعادل مع #كينيا في تصفيات #أمم_أفريقيا

الخليج - رويترز

بدأت مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 بتعادل محبط 1-1 مع ضيفتها كينيا على أرضية سيئة في إستاد برج العرب أمام عدد ضئيل من الجماهير اليوم الخميس.

وفي أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب حسام البدري استمر الأداء الباهت لمصر، التي ودعت كأس الأمم على أرضها هذا العام من دور 16 على يد جنوب افريقيا، في غياب النجم الأبرز محمد صلاح هداف ليفربول للإصابة.

وأجرت كينيا تغييرين اضطراريين في أول نصف ساعة تقريبا من بينهما الحارس الأساسي باتريك ماتاسي للإصابة نتيجة التأثر بأرضية الملعب.

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وضع محمود عبد المنعم (كهربا) مصر في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول حين استغل تمريرة خاطئة وخروج غير موفق لحارس كينيا البديل إيان أوتينيو ليسدد في المرمى الخالي.

واستغل الضيوف ارتباكا في دفاع مصر بعد تمريرة خاطئة من البديل محمد النني ليتعادل ميشيل أولونجو في الدقيقة 68.

وتصدرت جزر القمر المجموعة السابعة بعد فوز مفاجئ خارج أرضها 1-0 على توج