ليبي يستقيل من تدريب #الصين

الخليج - رويترز

استقال مارتشلو ليبي من تدريب منتخب الصين بعد الهزيمة 1-2 أمام سوريا في دبي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الخميس.

وأعلن المدرب الإيطالي قراره خلال مؤتمر صحافي بعد أن استفادت سوريا من هدف عكسي لتبتعد بصدارة المجموعة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن ليبي قوله “أتقاضى راتباً كبيراً جداً وأتحمل المسؤولية كاملة.

“لذا أعلن استقالتي من تدريب الصين”.

وحققت سوريا علامة النجاح الكاملة بعد أربعة انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين أقرب مطارديها.

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وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتسعى الصين للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2002.

وهذه المرة الثانية هذا العام الذي يترك فيها ليبي، الذي قاد إيطاليا للفوز بكأس العالم 2006، تدريب منتخب الصين.

وتراجع المدرب البالغ من العمر 71 عاماً، والذي فاز أيضاً بخمسة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الايطالي إضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا خلال فترتين مع يوفنتوس، عن قراره الرحيل عن تدريب الصين في يناير (كانون الثاني) بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد عقب الخروج من دور الثمانية في كأس آسيا.

وجاءت عودته في مارس (آذار) بعد أن قاد مواطنه فابيو كانافارو المنتخب بشكل مؤقت