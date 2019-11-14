رينارد: المباراة كانت صعبة .. وكسبنا بموهبة اللاعبين وإصرارهم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول أن مباراة المنتخب اليوم أمام أوزبكستان كانت صعبة على كلا المنتخبين.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين: “ذكرت سابقًا بأن مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان ستكون أكثر صعوبة من سابقاتها، وهذا ماحدث الليلة، كانت مباراة صعبة على كلا المنتخبين”.

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وأضاف: “الحظ لايُكسب الفريق دائمًا، بل بموهبة اللاعبين وإصرارهم، فمن شاهد هدفنا الثالث يدرك بأن لدينا لاعبين موهوبين”.

وعن ظروف المباراة قال رينارد: “ضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحة منتخب أوزبكستان وضعتنا في موقف حرج، لكن ردة فعل اللاعبين كانت إيجابية، فلم يتراجعوا وتعاملوا بشكل جيد”.

وفي سؤاله عن أهدافه قال المدرب: “هدفي واضح بأن أتجاوز المرحلة الحالية في الوقت الراهن، وأن أمنح المواهب الفرصة لتكوين مجموعة قوية وشابة”.