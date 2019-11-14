عمان تكسب #بنجلادش بالأربعة

صحيفة الخليج الإلكترونية حقق المنتخب العماني فوزاً كبيراً على نظيره البنجلاديشي وذلك بنتجية 4/ 1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأسآسيا2023 بالصين . وسجلت أهداف المنتخب العماني في الدقائق “48، 68، 78، 90” فيما سجل هدف المنتخب البنجلاديشي في الدقيقة “81” . وبهذا الفوز أرتفع رصيد المنتخب العماني إلي النقطة التاسعة في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة خلف المنتخب القطري متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط . ، وسيلعب مباراته القادمة يوم 19 نوفمبر أمام المنتخب الهندي . انشر الخبر :

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