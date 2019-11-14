شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الأرصاد السعودية لسكان منطقة مكة.. أمطار ورياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، الخميس، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، وتدنٍّ فى الرؤية الأفقية وتساقط البرد على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والعرضيات، والكامل، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 10 مساءً، بحسب موقع "العربية.نت" .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمحافظة الطائف، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى فى مثل هذه الحالة المناخية.

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إلى ذلك، أقرت لجنة التسميات المناخية المميزة بالسعودية تسمية الحالة المطرية الحالية "غيث"، والتى تؤثر على نطاق واسع من مناطق المملكة بدءا من الخميس، وتتميز بطول مداها الزمني، بحسب اللجنة.