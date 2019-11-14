شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالات فى العراق عقب الفوز بهدفين على إيران بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج آلاف العراقيين فى احتفالات عقب تغلب منتخب العراق على نظيره الإيرانى بنتيجة 2-1، فى اللقاء الذى جمع الطرفين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أسيا المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم أسيا 2023.

تقدم لمنتخب العراق مهند على كاظم فى الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، ثم تعادل لإيران أحمد نور الله بالدقيقة 25، ثم أضاف هدف الفوز لأسود الرافدين علاء عباس بالدقيقة 90.

بهذة النتيجة، يرتفع رصيد العراق إلى النقطة 10 يحتل بهم صدارة المجموعة الثالثة ، ويأتى البحرين الوصيف بـ8 نقاط، فيما تجمد رصيد إيران عند 6 نقاط المركز الثالث.



احتفالات بالعراق



الاحتفالات بالعراق

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الاحتفالات فى العراق



فرحة العراقيين