التوأم الليبي لأول مرة على سريرين منفصلين









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي عن إتمام مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، مشيرًا إلى أن الطفلين ولأول مرة على سريرين منفصلين.

وقال الربيعة أن الفريق الطبي المكون من 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، تمكن من اختصار بين حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات عن الوقت المتوقع للعملية، مؤكدًا أن حالة الطفلين مستقرة.

تفاصيل العملية

شخصت حالة التوأم السيامي الليبي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضًا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

وأكد عضو الفريق الطبي رئيس قسم التخدير بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير تمت بسلاسة، إذ توقع أن تستغرق الحالة ساعتين وبفضل من الله ثم بكفاءة كادر التخدير من الأطباء السعوديين أنجزت في ساعة و15 دقيقة.

من جانبه، أوضح الاستشاري رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الدكتور محمد النمشان، أن العملية تمر بـ11 مرحلة، وهي: التخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تتم مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها يتم تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، بعد ذلك تفصل الأمعاء وفصل الجهاز البولي والتناسلي، ثم يتم فصل الحوض وفصل الطرف السفلي المشترك بينهم؛ ليتم عقبها نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لتبدأ عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلين إلى غرفة العناية المركزة.

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وأوضح استشاري جراحة الأطفال الدكتور سعود الجدعان أن الالتصاقات كانت كثيرة في الأمعاء، لكن كمية الأمعاء كانت كافية ليعيش التوأم حياة طبيعية، مبينًا أن التوأمين مشتركان في الأمعاء الدقيقة والقولون، وقد تمت عملية فصلها بنجاح كما خطط لها.

من جانبه، أكد استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أحمد الشمري أن هذه المرحلة تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى تم فصل الكلى الملتصقة في التوأمين، وتم تحديد الحوالب والمثانتين للطفلين، كما فصلت الحوالب من إحدى المثانتين، لافتًا إلى أن كل مثانة تستقبل حالبا من أحد التوأمين، وحتى تكتمل هذه العملية كان يجب فصل الحالب، بعد أن تم فصل الحالب الآخر من الخلفية، ويبقى بعد ذلك عنق المثانة (مركز الالتصاق الثاني)، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة تدخل فريق جراحة العظام لفصل العظم الأمامي من الحوض بعد ذلك دخلت مرحلة فصل المسالك البولية مرحلتها الثانية؛ حيث تم فصل المثانتين، وكان التصاقهما في جهة عنق المثانة.

تغريدات

وقبل وبعد العملية دشن المغردون هاشتاق #فصل_التوأم_السيامي_الليبي، معبرين عن فرحتهم بنجاح عملية الفصل، وأرفق المغردون مع تغريداتهم صورا لمراحل إجراء العملية، وكذلك صورا وفيديوهات للفريق الطبي، كما تضمنت الصور صورتين للتوأم وكل منهما أصبح على سريره الخاص.

وقال والد التوأم "كأني كنت في بير وطلعت" .

وغرد الفنان النان السعودي فايز المالكي قائلًا :" محمد علي سرير❤️.. ❤️واحمد على سرير❤️ وتم الفصل يارب لك الحمد #فصل_التوأم_السيامي_الليبي".

وغرد سطام بن خالد ال سعود عبر حسابه الرسمي قائلًا:" #فصل_التوأم_السيامي_الليبي عمل عظيم وإنجاز إنساني متواصل تقوم به المملكة تحت رعاية ولاة الأمر ونشكر هنا الدكتور عبدالله الربيعة الذي قام بـ ٤٨ عملية لفصل التوائم السيامية ، #أحمد_ومحمد هم ضمن سجل امتد لأكثر من ٣٠ عاماً واستقبل حالات من ٢١ دولة".

جدير بالذكر أن اول أول علمية فصل توائم ملتصقة في المملكة العربية السعودية أجريت في 31 ديسمبر 1990 لتوأم سيامي سعودي ملتصق في منطقة البطن، وتمت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياض على يد وزير الصحة السعودي السابق الجراح الدكتور عبد الله الربيعة

لتصبح السعودية بعد ذلك رائدة من رواد عمليات فصل التوائم في العالم.