دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S5 بكاميرة خلفية رباعية وسعر يبدأ من 384 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Vivo الآن عن هاتفها المتوسط Vivo S5 الذي ينطلق بكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وتصميم ثقب الشاشة، مع تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، وسعر يبدأ من 384 دولار.

يتميز هاتف Vivo S5 بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، وأبعاد 20:9، كما يأتي الإطار السفلي للشاشة بسماكة 2.98مم، بينما تشغل الشاشة 91.38% من هيكل الهاتف.

أيضاً يتميز هاتف Vivo S5 بتصميم ثقب الشاشة الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 712، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie، وواجهة Funtouch OS 9.

وتقدم Vivo هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخفية التي تتميز بتصميم الألماس، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل يدعم تصويرportrait ، بينما يدعم المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل تصوير macro.

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سعة البطارية في هاتف Vivo S5 تتميز بقدرة 4100 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع vivo Flash Charge بقدرة 22.5W، حيث يمكن شحن 50% من البطارية في 30 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لهاتف Vivo S5 في السوق الصيني بدءاً من يوم 15 من نوفمبر وينطلق للبيع في السوق الصيني في 22 من نوفمبر، على أن يتوفر بألوان الأسود، الأزرق، والأزرق الفاتح، مع نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 384 دولار، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 427 دولار.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S5 بكاميرة خلفية رباعية وسعر يبدأ من 384 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.