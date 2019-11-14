شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت المملكة الأسبوع الماضى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية فى جميع المحافظات.