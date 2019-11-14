شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى يبحث مع دبلوماسى صينى الدعم الإغاثى والإنسانى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثه باليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، مع السفير الصينى لدى بلاده كانج يونج، استمرار تقديم الدعم الإغاثى والإنسانى لليمن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قدم "فتح"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، مجموعة من المشاريع والبرامج المتعلقة بالإصحاح البيئي، واستكمال دعم هذه المشاريع التي نوقشت في وقت سابق.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، استكمال الترتيبات لاستقبال الدفعة العاشرة من المساعدات الصينية المقدمة لليمن والبالغة 1000 طن.

من جهته، أكد السفير الصيني استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساندة الكاملة لليمن في المجالات كافة، واستكمال دعم هذه المشاريع.