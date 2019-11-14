شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. ولى عهد الفجيرة يفتتح مجلس "وم" المجتمعى.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، أهمية دور المجالس المجتمعية فى توطيد العلاقات الاجتماعية ما بين أفراد المجتمع المحلى وتقريب الجيل الجديد إلى جيل الآباء والأجداد عبر عقد الاجتماعات الدورية البناءة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ محمد بن حمد، مساء اليوم، مجلس "وم" المجتمعى تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باستحداث المجالس المجتمعية وتوسيع نطاق انتشارها فى كافة أنحاء الإمارة.

و أشارالشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى إلى أن المجالس المجتمعية تسهم فى تعزيز المسؤولية بين أفراد المجتمع تجاه قضايا مناطقهم المطروحة و تنمى فيهم روح المشاركة الإيجابية فى بناء مجتمع متجانس قائم على التقاليد الإماراتية الأصيلة.

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و شدد الشيخ محمد بن حمد، على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللازمة التي تحتاجها المجالس المجتمعية بما يتوافق مع استراتيجية خطط الفجيرة بتحقيق التنمية المستدامة فى الإمارة فى ضوء نموها المتسارع على المجالات كافة.

جدير بالذكر أن مجلس "وم " المجتمعى أنشىء على نفقة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على مساحة إجمالية تبلغ نحو 450 مترا مربعا.

حضر الافتتاح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة فى الفجيرة وسعيد بن محمد الرقبانى المستشار الخاص لحاكم الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة والمستشار إبراهيم أبو ملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وخميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وعبد الله خلفان الهامور المشرف العام على المجالس المجتمعية وأهالي منطقة "وم" التابعة لإمارة الفجيرة.