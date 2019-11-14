شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان أبوظبى "داش" بجزيرة الحديريات 23 نوفمبر.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مهرجان أبوظبى "داش" فى جزيرة الحديريات يوم 23 نوفمبر الجارى، بدعم من مجلس أبوظبى الرياضى وشريكه المساعد الشركة الوطنية للضمان الصحى "ضمان".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تم تصميم سلسلة داش - الفعالية المجتمعية المرحة المليئة بالأنشطة - خصيصا لتجمع مختلف الأعمار والمستويات في سباق تتابع يبدأ وسط أجواء مليئة بالمرح .

وقال مبارك العميري المدير التنفيذي بقطاع الفعاليات فى مجلس أبوظبى الرياضى : "يسرنا أن نعلن عن انطلاقة مهرجان أبوظبى " داش " الذى يجمع لأول مرة بين سباقات الكبار والصغار يوم السبت المقبل كجزء من سلسلة سباقات داش التى بدأت فى أبوظبى عام 2016 ".

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وأضاف أن الهدف من سلسلة السباقات تلك نشر الوعي المجتمعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي والمساهمة على نحو فعال في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.

و تبدأ الفعالية بسباق أحبائنا الصغار- الذي يعدو الأطفال من خلاله عدوا مرحا لمسافة 500 متر مع وجود منطقة للنشاطات الترفيهية المخصصة لهم تحوي الكثير من الهدايا التي يقومون بجمعها على طول الطريق - ثم يأتي بعده سباق تتابع الفرق الخاص بالكبار والذي يعدو فيه الكبار لمسافة 1.5 كم ويطلب من المشاركين الكبار الدخول في فرق تتكون من 10 أفراد بينما يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 1 عاما الدخول على نحو فردي من البوابة الخاصة بهم والمصممة على نحو مذهل و رائع لتشجيع الأطفال على المشاركة في أكبر عدد ممكن من الأنشطة.

و أقيمت سلسلة سباقات داش لأول مرة في عام 2015 بهدف تحسين الصحة البدنية للأفراد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة مقدمة منصة مرحة يمكن للجميع المشاركة فيها دون النظر إلى مستوى اللياقة البدنية.

وقالت سالى كوراندر الرئيس التنفيذي لشركة إنتراكت ومؤسسة سلسلة سباقات داش : " من دواعي سرورنا رؤية المنضمين الجدد للمشاركة في الأنشطة الرياضية بفعاليتنا فنحن نشجع جميع أفراد المجتمع ممن لا يمارسون النشاط البدني على المشاركة ومتحمسون بشكل خاص هذا العام للجمع بين فعاليات الأطفال والكبار في مهرجان واحد كبير لإتاحة فرصة أفضل للآباء لمشاركة أحبائهم الصغار وأن يقدموا قدوة ومثالا جيدا وأن يكون مصدر إلهام لجيل المستقبل في عيش حياة أكثر صحة ونشاطا".