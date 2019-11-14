شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصاميم مبتكرة لـ "قلادة" أصحاب الهمم فى معرض دبى للمجوهرات.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تصاميم جديدة لــ "قلادة" لأصحاب الهمم التي تشارك للعام الثانى على التوالى فى معرض دبى الدولى للمجوهرات المقامة فعالياته فى مركز دبى التجارى العالمى و تستمر حتى 16 نوفمبر الجارى.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، يعد مشروع "قلادة" أحد مبادرات وزارة تنمية المجتمع الهادفة إلى تمكين الفتيات من أصحاب الهمم اللواتى تتراوح أعمارهن بين 17 فما فوق من خلال إبراز مواهبهن الفنية أمام المجتمع وتوظيف قدراتهن الإبداعية الواعدة في تصميم أشكال جديدة ومبتكرة من المجوهرات.

وذكرت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع إنه سيتم الكشف خلال المعرض عن 10 تصاميم جديدة تدخل حيز التسويق في المعارض ومنافذ البيع المختلفة تحت مشروع "قلادة" لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن جديد "قلادة" الذى سيتم عرضه يتضمن حلقات وأقراط أذن وخواتم وعقد "مرية" وهى مصوغات ذهبية مبتكرة أبدعتها أنامل الفتيات من أصحاب الهمم المنتسبات للمشروع.

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وأشارت وفاء حمد بن سليمان إلى توفير الوزارة ضمن فعاليات المعرض ورشة متخصصة في تصميم المجوهرات بأيدي أصحاب الهمم في إطار إثراء معارف الطالبات وتنمية قدراتهن الذهنية وتعزيز مهاراتهن العملية، مؤكدة أهمية مشروع "قلادة" بالنسبة للمنتسبات لمشروع قلادة وذويهن وقدرته على إحداث فرق مادي ومعنوي بالنظر إلى أدائهن وواقعهن الاجتماعي والنفسي بالإضافة إلى حسّهن الإبداعي حيث يعمل المشروع على تحرير أصحاب الهمم من النظرة التقليدية المُقيّدة لإبداعاتهن وطموحاتهن الإنتاجية وفق مبدأ عمل وزارة تنمية المجتمع "الانتقال من الرعاية إلى التنمية".

وتعزز "قلادة" اعتماد الفتيات من أصحاب الهمم على أنفسهن وتحقيق التوظيف الدامج بفعل كمّ الإنتاجية وواقع التوسع والشهرة الذي يحققه المشروع يوماً بعد يوم lk obg توظيف قدرات الفتيات الإبداعية الواعدة في تصميم مجوهرات مميزة واستعراض تصاميم فنية فريدة من الأساور والقلائد ودبابيس الزينة وأزرار القمصان وذلك بدعم وتحفيز من المصممات عزة القبيسي وشيخة السركال ومريم حسني.

ويأتي مشروع "قلادة" ضمن مبادرات سياسة تمكين أصحاب الهمم حيث يعتبر من المحطات المهمة في تدريب وتشغيل أصحاب الهمم ويتميز بمنتجاته الفنية المصنوعة من قصاصات الأوراق النقدية المتلفة التي يتم تشكيلها بلمسات ساحرة من وحي وإلهام أصحاب الهمم لتصنع أناملهن المبدعة مستقبلهم المهني المشرق الذي يحض على المشاركة والعطاء وإثبات الذات بالتحدي والمنافسة.

ويعد معرض دبي الدولي للمجوهرات "فود" أكبر فعالية لتجارة وبيع المجوهرات في الشرق الأوسط حيث يعود في نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر.