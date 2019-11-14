الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من غزة

أسامة الغساني/ الخليج 365

زعم الجيش الإٍسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض منظومة القبة الحديدية، صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب نشره على حسابه بتويتر، "تم رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محيط القطاع، ومنظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ".

وحتى الساعة 16.45 ت.غ، لم يعلن أي فصيل في غزة إطلاق صواريخ مساء الخميس تجاه إسرائيل، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بخصوص الادعاء الإسرائيلي.

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ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية.

من جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "قيادة الجيش الإسرائيلي تعقد مشاورات عاجلة لبحث الرد على عملية إطلاق الصاروخ من القطاع".

وفي وقت سابق الخميس، الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء حالة الطوارئ وعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد الأنباء عن وقف إطلاق النار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.