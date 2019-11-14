منظمات فلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الخميس، المجتمع الدولي إلى "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمه في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للشبكة (تضم 133 منظمة)، وصل الخليج 365 نسخة منه، عقب عدوان إسرائيلي على قطاع غزة أسفر - وفق معطيات وزارة الصحة- عن استشهاد 34 فلسطينيا، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وقال البيان: "على المجتمع الدولي التدخل الجاد لوقف كافة أشكال العدوان المستمر التي يرتكبها الاحتلال على شعبنا، بما في ذلك جريمة الحصار، وحماية المدنيين، وإلزام دولة الاحتلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وأضاف أن "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تؤكد مجددا أنه يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مستغلا حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم".

وطالبت الشبكة بـ"العمل الجاد على مساءلة دولة الاحتلال، ومحاسبتها على الجرائم التي تقترفها في غزة، بما يشمل جرائم القتل خارج إطار القانون والحصار المفروض على القطاع" منذ 2006.

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ولفتت الشبكة إلى أن "الرد الحقيقي على هذا العدوان الإسرائيلي (يكون) بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام السياسي، بما يعزز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، على مدار يومين، تسببت بتدمير 30 وحدة سكنية بشكل كلي وبليغ، و500 بشكل جزئي.

وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل الخليج 365 نسخة منه، أن قيمة الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمساكن والمنشآت بلغت حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.

وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة، بوساطة مصرية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.