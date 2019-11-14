العراق.. فرض حظر تجوال في أحد أقضية ذي قار

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

أفاد ضابط في الشرطة العراقية، أن السلطات الأمنية فرضت حظر تجوال مساء الخميس، في قضاء الغراف، بمحافظة ذي قار (جنوب)، على خلفية الاحتجاجات.

وقال الملازم أول ضياء الحيدري، من شرطة ذي قار، للأناضول، إن الحظر بدأ سريانه في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ) وحتى إشعار آخر غير مسمى.

وأضاف الحيدري، أن تعزيزات أمنية وصلت إلى الغراف، قادمة من الناصرية، مركز ذي قار، بغية فرض حظر التجوال، واحتواء أعمال العنف.

وحتى الساعة 15.20 ت.غ، لم تصدر إفادة من السلطات بخصوص ما ذكره المصدر.

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وأضرم محتجون مناوئون للحكومة النيران بمنازل عدد من المسؤولين المحليين، خلال ساعات المساء في الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما أشعل مواجهات مع قوات الأمن.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

وسقط في أرجاء العراق، منذ بدء الاحتجاجات، ما لا يقل عن 325 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.

وتبنت حكومة عبد المهدي حزم إصلاحات في قطاعات عديدة، تلبية لمطالب احتجاجية، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.