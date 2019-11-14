القوات التركية تضبط سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

أنقرة /محمد طورونتاي/ الخليج 365

ضبطت قوات الجيش التركي، الخميس، سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية عبر موقع "تويتر"، أن القوات التركية تمكنت من ضبط سيارة مفخخة أعدها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي لتفجيرها في بلدة حمام التركمان جنوبي مدينة تل أبيض.

وأضاف البيان أنه تم نقل السيارة المفخخة لأرض خالية حيث تم تدميرها بعيدا عن السكان.

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وتواصل القوات التركية والجيش الوطني السوري، عمليات تمشيط منطقة نبع السلام بهدف توفير الأمن والاستقرار وضمان عودة آمنة لسكان المنطقة إلى منازلهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.