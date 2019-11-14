أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح في وقت سابق اليوم.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، في تصريح نشره موقع التواصل الحكومي على تويتر: "قبل سمو الأمير استقالة الحكومة، وأمرها باستمرار تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وفي وقت سابق الخميس، قال المزرم إن رئيس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد.

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وأرجع المزرم الاستقالة "لتتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وتأتي الاستقالة عقب يوم واحد من استجوابين لوزيري الأشغال والإسكان جنان بوشهري، والداخلية خالد الجراح الصباح، اللذين انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.

وتقدمت إثر ذلك بوشهري باستقالتها من الحكومة، فيما حدد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، الأربعاء المقبل، موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية.

وتعد الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.