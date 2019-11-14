"النهضة" التونسية تختار مرشحها لرئاسة الحكومة دون الإفصاح عنه

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني، الخميس، أنه تم التوافق على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة الجديدة، دون أن يفصح عنه.

تصريحات الهاروني، جاءت خلال مؤتمر صحفي، نظم الخميس، عقب انعقاد الدورة الـ33 لمجلس شورى حركة النهضة بالعاصمة تونس.

وتابع الهاروني، أن "رئيس الحركة راشد الغَنوشي، سيقدم الجمعة، الاسم الذي تم اختياره لرئيس الجمهورية قيس سعيّد"، ليكلفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأردف "توصلنا للشخصية التي تنسجم مع سياسة مجلس الشورى، والتقارير التي قدمها المكتب التنفيذي (التابع للحركة) حول تقدم المفاوضات، والتي تستجيب لشروط تشكيل الحكومة."

ولفت الهاروني، إلى أن اختيار الشخصية التي ترشحها النهضة جاء بعد حصيلة مشاورات مع أطراف سياسية ومنظمات وطنية، لم يحددها.

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وأضاف أن الحركة "ناقشت حوالي عشرة أسماء رشحت لهذا المنصب تجمع بينها الكفاءة والنزاهة والخبرة في الدولة والتعامل مع مختلف دواليبها".

والأربعاء، كشفت مصادر تونسية واسعة الاطلاع للأناضول عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفي حديث للأناضول، قال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.

وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، وتوفيق الراجحي، وفاضل عبد الكافي، والحبيب كراولي، ومروان العباسي وإلياس الفخفاخ.

وفازت حركة "النهضة"، في انتخابات تشريعية، أجريت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالمركز الأوّل بـ52 مقعدًا من أصل 217، وبذلك فهي الحزب المعني وفق الدستور التونسي بتشكيل الحكومة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.