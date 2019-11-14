“الفيصل” يهنئ الأخضر ونجومه بالفوز

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صحيفة الخليج الالكترونية
قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية؛ التهنئة للأخضر ونجومه.
وجاء ذلك بعد الفوز على أوزبكستان في معقلها (3-2)، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وكتب عبدالعزيز بن تركي عبر حسابه على (تويتر): “الحمد لله على الفوز.. مبروك للأخضر ونجومه، مبروك للجميع”.
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