العراق تكسب #إيران وتتصدر مجموعتها

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا على المنتخب الإيراني بنتيجة 2/1 وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأستضافت العاصمة الأردنية عمان لقاء المنتخبين ، وضع مهند علي كاظم منتخب العراق في المقدمة في الدقيقة 11، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا، في حين تعادل أحمد نورالله لإيران في الدقيقة 25، بتسديدة قوية.

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وسجل علاء عابس هدف الفوز للعراق في الدقيقة 90 بضربة رأس مستغلًا كرة من ركلة ركنية.

ورفع الفوز رصيد العراق إلى 10 نقاط في المركز الأول في حين تجمد رصيد منتخب إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث.

يشار إلى أن العراق يلعب مع البحرين في الجولة المقبلة يوم 19 نوفمبر.