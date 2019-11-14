لبنان تتعادل سلبياً مع #كوريا_الجنوبية

الخليج - د ب أ

خيم التعادل السلبي على لقاء منتخب لبنان مع ضيفه منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس، في الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم بقطر عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين عام 2023، والتي شهدت أيضاً فوز منتخب تركمانستان 3-1 على ضيفه منتخب كوريا الشمالية.

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد ثماني نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه منتخبا لبنان وكوريا الشمالية، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين احتل منتخب تركمانستان المركز الرابع بست نقاط، وقبع منتخب سري لانكا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

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وفي العاصمة اللبنانية بيروت، عجز منتخبا لبنان وكوريا الجنوبية عن التسجيل على مدار شوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبوهما جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

من جانبه، حقق منتخب تركمانستان انتصاره الثاني في المجموعة، عقب فوزه 3-1 على ضيفه منتخب كوريا الشمالية.

وسجل أهداف منتخب تركمنستان ميخايل تيتوف في الدقيقة 23 وأرسلان مايرات أمانوف في الدقيقة 73 ووحيد أورزاهيدوف في الدقيقة 88، فيما سجل هدف كوريا الشمالية هان كوانج سونج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.