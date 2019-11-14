منتخب #الأرجنتين يطير إلى #السعودية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
غادر منتخب الأرجنتين لكرة القدم وعلى رأسه نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي اليوم الخميس، معسكره في إسبانيا متوجهاً إلى السعودية لخوض ودية أمام البرازيل ، ومن المقرر أن تقام المباراة غداً الجمعة، في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.
وودع عشرات المشجعين منتخب الأرجنتين الذي أنهى هكذا اليوم معسكره في مدينة بالما الإسبانية بعدما أجرى ثلاث جلسات مران على مدار الأسبوع.
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