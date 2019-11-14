البحرين تتعادل سلبياً مع #هونغ_كونغ في التصفيات الآسيوية المزدوجة

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الخليج - أ ف ب
سقط المنتخب البحريني لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه منتخب هونغ كونغ اليوم الخميس، على إستاد هونغ كونغ الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.
ورغم التعادل فإن المنتخب البحريني تصدر الترتيب مؤقتاً برصيد 8 نقاط بانتظار نتيجة لقاء العراق وإيران.
ويملك العراق 7 نقاط في المركز الثاني وايران ثالثة بست نقاط، فيما رفعت هونغ كونغ رصيدها إلى نقطتين بالمركز الرابع، وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة.
وكان المنتخب البحريني هو الطرف الأفضل والمسيطر على مجريات المباراة طوال دقائقها التسعين وسط تحفظ تام وخطة دفاعية محكمة من قبل أصحاب الأرض، وأهدر لاعبو البحرين العديد من الفرص التي سنحت له أمام مرمى هونغ كونغ خلال شوطي المباراة.
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