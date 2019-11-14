السعودية مع #عمان في المجموعة الثانية في #خليجي24

الخليج - حسن القبيسي

سحبت مساء اليوم اليوم قرعة خليحي 24 والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 26 نوفمبر حتى الـ8من ديسمبر المقبل.

ووزعت المنتخبات المشاركة وعددها 8 على مجموعتين حيث ضمت المجموعة الثانية المنتخب السعودي مع المنتخب العماني بطل النسخة الماضية والكويتي والبحريني ، بينما ضمت المجموعة الأولي قطر المستضيف والإمارات وصيف النسخة الماضية والعراق واليمن .