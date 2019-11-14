فيتنام تكسب #الإمارات في #التصفيات_المزدوجة لـ #كأس_العالم و #كأس_آٍسيا

الخليج - د ب أ

دفع منتخب الإمارات ثمن تسرع حكم لقائه مع مضيفه المنتخب الفيتنامي بطرد أحد لاعبي “الأبيض” ليضطر للعب بعشرة لاعبين لمدة 53 دقيقة، ليخسر 0-1 أمام منافسه اليوم الخميس في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية بالصين عام 2023، والتي شهدت أيضاً فوز ماليزيا 2-1 على ضيفتها تايلاند.

وتأتي تلك الخسارة، لتضاعف من جراح المنتخب الإماراتي، الذي خسر 1-2 أمام مضيفه منتخب تايلاند في الجولة الماضية.

وارتفع رصيد المنتخب الفيتنامي إلى عشر نقاط، ليتربع على الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب تايلاند، فيما احتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب ماليزيا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بلا نقاط.

ولعب منتخب الإمارات بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 37، عقب تلقي خليفة الحمادي بطاقة حمراء قاسية من الحكم الياباني إيدا جومبي، الذي أدار المباراة.

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استغل منتخب فيتنام النقص العددي في صفوف منتخب الإمارات، ليحرز نجوين تين لينه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

وحاول منتخب الإمارات إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة.

وفي العاصمة الماليزية كوالا لمبور، عاد منتخب ماليزيا لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه منتخب تايلاند.

وبادر منتخب تايلاند بالتسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة عبر لاعبه تشاناثيب سونجكراسين، لكن المنتخب الماليزي أدرك التعادل في الدقيقة 26 عن طريق بريندان جان.

وأضاف محمدو سوماريه الهدف الثاني لمنتخب ماليزيا، ليقود أصحاب الأرض لتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي في المجموعة.