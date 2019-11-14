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صحيفة الخليج الإلكترونية
حتفى مستشفى الزلفي العام, صباح اليوم, بمناسبة اليوم العالمي للجودة، بقاعة الاحتفالات بالمستشفى .
أثناء الحفل استذكر المستشفى حصوله على معايير “سباهي” من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.
ومن جانبه مدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، ألقى كلمة رحب فيها بالحضور, وأوضح فيها أهمية الجودة والألتزام بمعاييرها في أداء المستشفى، مشيرا إلى المراحل التي شهدتها فترة إعداد لتحقيق اجتياز التقييم الخاص بـ”سباهي”، الذي يعد حدثاً مهما للمستشفى، مضيفاً إلى أن المستشفى تحول كخلية النحل في كافة الإدارات والأقسام, وتظافرت الجهود من أجل تحقيق هذا الاعتماد، ولله الحمد.
بعدها قام مدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز الفهد, والمدير الطبي شامل عبدالرحمن بتقديم الدروع والشهادات لحاملي الملفات, واللمشاركين تقديرا على جهودهم.
الجدير ذكر أن اليوم العالمي للجودة يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.
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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الزلفي يحتفل باليوم العالمي للجودة.. ويكرم منسوبيه لحصوله على اعتماد “سباهي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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