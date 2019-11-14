“حرس حدود المدينة” ينقذ 4 أشخاص تعطل قاربهم في البحر

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي: ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر.

وأضاف: فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبين أنه في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، وتم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم لتقديم المساعدة اللازمة، وقطر القارب وإيصاله للمرسى، قبل الكشف على ربان القارب ومرافقيه، والتأكد من أنهم بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الإعلامي جميع ملاك الوسائط البحرية إلى توخي الحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات.