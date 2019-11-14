اليابان تكسب #قيرغيزستان في #التصفيات_الآسيوية

الخليج - د ب أ

عزز المنتخب الياباني صدارته للمجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كاس آسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2022، بفوزه على مضيفه منتخب قيرغيزستان 2-0، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات والتي شهدت فوز ميانمار على طاجيكستان 4-3.

وسجل هدفي المنتخب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وجينكي هاراجوتشي في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب قيرغيزستان عند ست نقاط في المركز الثاني.

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وفي المباراة الثانية، حقق منتخب ميانمار أول انتصار له في التصفيات على ضيفه منتخب طاجيكستان 4-3.

وسجل أهداف منتخب ميانمار سيوان لام مانج (هدفان) في الدقيقتين العاشرة و40 وأونج ثو في الدقيقة 48 وموانج لوين في الدقيقة 63، فيما سجل أهداف طاجيكستان مانوشير دزاهيلوف (هدفان) الأول في الدقيقة 36 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 76 وفارخود فاسييف في الدقيقة 57.

وحصد منتخب ميانمار أول ثلاث نقاط له في التصفيات وظل في المركز الخامس الأخير، وتوقف رصيد طاجيكستان عند ست نقاط في المركز الثالث.