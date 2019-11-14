شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يلتقى وزيرة داخلية إيطاليا فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، فى العاصمة الإيطالية روما، لوتشانا لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الغماراتية، تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.