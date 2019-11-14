اخبار الخليج

سيف بن زايد يلتقى وزيرة داخلية إيطاليا فى روما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يلتقى وزيرة داخلية إيطاليا فى روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم، فى العاصمة الإيطالية روما، لوتشانا لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الغماراتية، تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يلتقى وزيرة داخلية إيطاليا فى روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا